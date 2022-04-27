    В тренде

    Глава МИД ФРГ Бербок: поставки оружия не являются вмешательством Запада в ситуацию на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава МИД ФРГ Бербок: поставки оружия не являются вмешательством Запада в ситуацию на Украине

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

    Поставки тяжелого вооружения Киеву не следует рассматривать в качестве вмешательства Запада в ситуацию на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    По ее словам, западные государства действуют в рамках норм международного права.

    «Потому что мы поддерживаем право Украины на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН», — сказала Бербок, выступая в немецком парламенте.

    При этом чиновница подчеркнула, что страны Североатлантического альянса «сочли правильным» военную поддержку Украины.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »