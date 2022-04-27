Глава МИД ФРГ Бербок: поставки оружия не являются вмешательством Запада в ситуацию на Украине

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Поставки тяжелого вооружения Киеву не следует рассматривать в качестве вмешательства Запада в ситуацию на Украине, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
По ее словам, западные государства действуют в рамках норм международного права.
«Потому что мы поддерживаем право Украины на самооборону, зафиксированное в статье 51 хартии ООН», — сказала Бербок, выступая в немецком парламенте.
При этом чиновница подчеркнула, что страны Североатлантического альянса «сочли правильным» военную поддержку Украины.
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