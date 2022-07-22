Глава МИД ФРГ Бербок назвала «утрированной формулировкой» свои слова о газовых протестах

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала свои слова о возможных массовых протестах немцев из-за отсутствия в стране газа «утрированной формулировкой». Об этом она сказала в эфире NTV.
Ранее Бербок заявила, что на фоне резкого отказа Берлина от российского голубого топлива в Германии могут начаться массовые «восстания».
«Я это осознанно слишком утрированно сформулировала и имела в виду не только тему с газовой турбиной, но в целом вопрос, почему Германия не может ввести полное газовое эмбарго», — сказала дипломат.
По ее мнению, в настоящий момент Берлин не может избавиться от зависимости от газа из России, поэтому весной этого года Бербок призвала не вводить ограничения на российское голубое топливо.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила поставки газа в Европу по «Северному потоку» после десятидневного технического обслуживания трубопровода. Об этом пишет RT.