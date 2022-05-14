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    Глава МИД ФРГ Бербок: миру угрожает голод из-за украинского кризиса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава МИД ФРГ Бербок: миру угрожает голод из-за украинского кризиса

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    globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

    Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что украинский кризис может стать причиной глобального голода во всем мире.

    Западные санкции в адрес РФ поставили под угрозу благополучие жителей Европы. Отказ от энергоносителей из России и меры, препятствующие торговле с РФ, привели к нарушению цепочки поставок жизненно необходимых товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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