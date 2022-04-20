Глава МИД ФРГ Бербок: Германия тайно поставила вооружение на Украину

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Германия тайно поставила Украине вооружение, которое можно
было оперативно задействовать. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Министр также призвала другие европейские страны оперативно
поставлять советскую военную технику для Вооруженных сил Украины.
«Мы поддерживаем тех партнеров, которые могут оперативно
поставлять вооружения советского производства. Мы гарантируем в этом случае
возмещение, чтобы эти поставки могли осуществляться этими странами быстро», — заявила
Бербок.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что возможности
Германии по поставкам оружия для ВСУ из резервов практически исчерпаны.
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