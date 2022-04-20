Глава МИД ФРГ Бербок: Германия «исправила ошибку», связанную с «Северным потоком — 2»

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия с
помощью газопровода «Северный поток — 2» усилила свою энергетическую
зависимость от России, и это было ошибкой.
«Мы должны принять критику в адрес нашей позиции по “Северному потоку — 2”, мы… повысили нашу зависимость от России, мы передавали российским концернам газохранилища и после 2014 года. Сейчас глава минэкономики позаботился о том, что они снова в наших руках. Это была очевидная ошибка, и ее исправило новое федеральное правительство», — заявила Бербок на пресс-конференции в Риге.
Она также призвала незамедлительно и усиленно прекратить зависимость
ФРГ от энергоресурсов, поставляемых Россией.
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