Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин отправит Киеву любое доступное вооружение

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Германия готова предоставить Украине любое доступное
вооружение, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Берлин собирается изучить возможность поставок Киеву тяжелой
военной техники немецкого производства непосредственно
от фирм-изготовителей, сообщила Бербок. Ее слова приводит издание Reuters.
Федеральные власти ФРГ также прорабатывают вопросы технического
обслуживания немецкой военной техники на украинской территории и обучения
персонала ВСУ умению пользоваться этим вооружением.
Ранее специальный уполномоченный бундестага по вооруженным
силам Ева Хегль утверждала, что Берлин не будет поставлять Киеву все имеющиеся у
немецкой армии виды вооружений.
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