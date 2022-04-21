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    Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин отправит Киеву любое доступное вооружение

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин отправит Киеву любое доступное вооружение

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    globallookpress.com IMAGO Thomas Trutschel

    Германия готова предоставить Украине любое доступное
    вооружение, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

    Берлин собирается изучить возможность поставок Киеву тяжелой
    военной техники немецкого производства непосредственно
    от фирм-изготовителей, сообщила Бербок. Ее слова приводит издание Reuters.

    Федеральные власти ФРГ также прорабатывают вопросы технического
    обслуживания немецкой военной техники на украинской территории и обучения
    персонала ВСУ умению пользоваться этим вооружением.

    Ранее специальный уполномоченный бундестага по вооруженным
    силам Ева Хегль утверждала, что Берлин не будет поставлять Киеву все имеющиеся у
    немецкой армии виды вооружений.

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