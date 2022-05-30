Глава МИД Франции Колонна сообщила о наращивании Парижем военной помощи Киеву

Франция намерена увеличить количество поставок вооружения для Украины. Об этом сообщила глава МИД страны Катрин Колонна.
На встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве дипломат отметила, что Париж также передаст руководству Украины технику гражданской безопасности, включая пожарные машины.
«Наша военная поддержка Киеву продолжится и будет усилена», — уточнила Колонна.
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон намерен продолжать создавать военные альянсы, направленные против России и Китая, пишет Infox.