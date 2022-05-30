Глава МИД Франции Колонна сообщила о наращивании Парижем военной помощи Киеву

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон намерен продолжать создавать военные альянсы, направленные против России и Китая, пишет Infox.

На встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве дипломат отметила, что Париж также передаст руководству Украины технику гражданской безопасности, включая пожарные машины.

Франция намерена увеличить количество поставок вооружения для Украины. Об этом сообщила глава МИД страны Катрин Колонна.