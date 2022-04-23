Глава МИД Финляндии Хаависто призвал поторопиться со вступлением в НАТО

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Хельсинки должен как можно скорее подать заявку на вступление
в НАТО, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает РИА
Новости.
По словам дипломата, необходимо спешить, поскольку в самое
ближайшее время «порог вступления» в Североатлантический альянс может
измениться. Кроме того, напомнил он, Финляндия многие годы говорила, что готова
рассмотреть свое членство в западном военном блоке в случае, если ситуация с
безопасностью в регионе изменится. По мнению Хаависто, с началом спецоперации
России на Украине, это произошло.
Стоит отметить, что парламент Финляндии уже проголосовал за
вступление страны в НАТО, рекомендовав правительству подать заявку на членство
вместе со Швецией, чтобы ускорить процесс ее рассмотрения. Ранее Хаависто также
выступил за синхронную подачу заявки, что, по его мнению, облегчит негативную
реакцию со стороны России.