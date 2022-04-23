Глава МИД Финляндии Хаависто призвал поторопиться со вступлением в НАТО

По словам дипломата, необходимо спешить, поскольку в самое

ближайшее время «порог вступления» в Североатлантический альянс может

измениться. Кроме того, напомнил он, Финляндия многие годы говорила, что готова

рассмотреть свое членство в западном военном блоке в случае, если ситуация с

безопасностью в регионе изменится. По мнению Хаависто, с началом спецоперации

России на Украине, это произошло.