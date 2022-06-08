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Глава МИД ДНР Никонорова: союзные войска активно освобождают от ВСУ север республики

Глава МИД ДНР Никонорова: союзные войска активно освобождают от ВСУ север республики
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России активно берут под контроль населенные пункты на севере республики, заявила глава донецкого МИД Наталья Никонорова.

В беседе с журналистами она отметила, что от украинских войск освобождено уже более 70% территории ДНР. В частности, 7 июня союзными силами был освобожден Святогорск.

«Сегодня буквально окончательно перешел под наш контроль город Святогорск, что действительно важно, потому что это северное направление… сейчас более активно началось освобождение северного направления», — сказала Никонорова.

Ранее об освобождении города Святогорск в ходе специальной операции ВС РФ сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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