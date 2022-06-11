Глава МИД ДНР: Британия и Марокко могут предоставить своих адвокатов для защиты осужденных

Марокко и Великобритания могут предоставить осужденным в Донецкой Народной Республике гражданам собственных адвокатов. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
На данный момент интересы военнопленных иностранцев представляют адвокаты, предоставленные ДНР. Пока что никто из двух государств не обращался к властям республики официально, констатировала Никонорова в эфире программы «Соловьев Live».
«Официально к нам никто из этих государств не обращался, то есть судьба своих граждан их абсолютно не волнует… Есть разные форматы. Возможно, они могли бы направить адвоката для гражданина своей страны. Но не было сделано абсолютно ничего», — сказала она.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс отреагировала на вынесенный вердикт для пленных наемников. Она оставила в соцсетях публикацию, осуждающую решение суда, после чего британцы высмеяли правительство за беспомощность перед законом ДНР.