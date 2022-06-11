Глава МИД ДНР анонсировала судебное разбирательство над наемником ВСУ из Южной Кореи

«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по публичным сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют вооруженные силы Украины и вернулся обратно на родину, тем не менее его поступок вскрылся и сейчас он подлежит суду», — добавила глава МИД.