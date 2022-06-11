Глава МИД ДНР анонсировала судебное разбирательство над наемником ВСУ из Южной Кореи

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила, что суд рассмотрит дело украинского наемника из Южной Кореи.
По словам дипломата, сейчас идет подготовка к суду. Она выступила в эфире «Соловьев Live».
«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по публичным сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют вооруженные силы Украины и вернулся обратно на родину, тем не менее его поступок вскрылся и сейчас он подлежит суду», — добавила глава МИД.
Напомним, что в Донецкой Народной Республике также состоялся суд над британцами Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, которые выступали на стороне ВСУ. Инстанция приговорила их к смертной казни.