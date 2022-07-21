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Глава МИ-6 озвучил единственный способ избежать войны между США и Китаем

Глава МИ-6 озвучил единственный способ избежать войны между США и Китаем
Федеральное агентство новостей

Вооруженного противостояния между США и Китаем можно избежать, уверен глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур.

По его мнению, очень многое зависит от желания стран мирно уладить все недопонимания и готовности идти на компромисс. 

«Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений», — констатировал Мур.

При этом представители Народно-освободительной армии Китая 20 июля назвали США главным разрушителем мира в Тайваньском проливе.

Ранее сообщалось, что Китай может принять визит представителя конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как очередную стратегическую провокацию со стороны Белого дома, передает RT.

война Китай США
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