Глава МИ-6 озвучил единственный способ избежать войны между США и Китаем

Вооруженного противостояния между США и Китаем можно избежать, уверен глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур.
По его мнению, очень многое зависит от желания стран мирно уладить все недопонимания и готовности идти на компромисс.
«Я не думаю, что это совсем неизбежно, и очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений», — констатировал Мур.
При этом представители Народно-освободительной армии Китая 20 июля назвали США главным разрушителем мира в Тайваньском проливе.
Ранее сообщалось, что Китай может принять визит представителя конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как очередную стратегическую провокацию со стороны Белого дома, передает RT.