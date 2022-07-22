Глава МI-6 Мур заявил, что Европа депортировала лишь половину российских шпионов

«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — сказал Мур, чьи слова цитирует The Guardian.