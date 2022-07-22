Глава МI-6 Мур заявил, что Европа депортировала лишь половину российских шпионов

Страны Европы выслали 400 российских разведчиков, что составляет лишь половину всех шпионов РФ, действующих на территории ЕС. Такое заявление сделал глава MI-6 Ричард Мур.
Некоторые европейские страны объявили о массовой высылке российских дипломатов после начала специальной военной операции на Украине. По словам Мура, все они якобы являлись шпионами.
«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — сказал Мур, чьи слова цитирует The Guardian.
Тем временем российские хакеры выявили список граждан РФ, работающих на военную разведку Украины, пишет URA.RU. Сведения о них уже переданы в компетентные органы.