Прежние власти Мелитополя пытались похитить Скифское золото из местного музея, чтобы отправить его в Европу. На это пожаловалась глава города Галина Данильченко.
В эфире телеканала «Россия-24» она рассказала, что действующие власти провели расследование по этому поводу. По словам Данильченко, Скифское золото уже было подготовлено к отправке за границу. Она назвала инцидент попыткой хищения.
«Когда мы зашли в музей после того, как его покинули украинские руководители — они сбежали из города с прежней властью — мы сразу же обнаружили отсутствие скифского золота и начали проводить следственные мероприятия», — рассказала глава Мелитополя.
Россия продолжает проводить спецоперацию по защите республик Донбасса. На настоящий момент Мелитополь уже освобожден от украинских националистов.