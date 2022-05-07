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    Глава «Мегалайна»: ПМЭФ может не принести пользы из-за саботажа проектов властями

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава «Мегалайна»: ПМЭФ может не принести пользы из-за саботажа проектов властями

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    Федеральное агентство новостей

    Смольный дискредитирует Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом заявил глава «Мегалайна» Геннадий Корупятник.

    В ходе интервью для «ПолитРоссии» он подчеркнул, что власти Северной столицы не хотят выполнять соглашения, которые сами ранее заключили с частными организациями. По словам собеседника, его компания годом ранее согласовала со Смольным несколько проектов на определенной территории города. Однако сейчас власти отдают их под другие цели.

    «Мы ждем ПМЭФ с волнением. Особенно в связи с тем, что наши городские власти стали себя непредсказуемо вести. Они уже начинают наносить больше ущерба, чем пользы. Причем как форуму, так и городу», – посетовал спикер.

    Он уверен, что правительство Петербурга саботирует проекты его организации. Они не понимают, что происходит, поскольку Смольный сам был инициатором этих соглашений.

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