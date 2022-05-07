Глава «Мегалайна»: ПМЭФ может не принести пользы из-за саботажа проектов властями

В ходе интервью для «ПолитРоссии» он подчеркнул, что власти Северной столицы не хотят выполнять соглашения, которые сами ранее заключили с частными организациями. По словам собеседника, его компания годом ранее согласовала со Смольным несколько проектов на определенной территории города. Однако сейчас власти отдают их под другие цели.