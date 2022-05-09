Глава «Мегалайна»: Петербург отстал от Москвы по развитию из-за политики местной власти

«По-моему, наши жители хотели бы, чтобы благоустройство города и инфраструктура, особенно транспортная, развивались такими же темпами, как в Москве. Для этого есть все возможности. Очень странная позиция нашего правительства, она вызывает полное недоумение», — сказал Корупятник, критикуя руководство Петербурга.