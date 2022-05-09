Глава «Мегалайна»: Петербург отстал от Москвы по развитию из-за политики местной власти

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Петербургские власти сделали все для отпугивания инвесторов, поэтому не стоит удивляться, если город вскоре будет на последнем месте в рейтинге по инвестиционной привлекательности, заявил глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.
По его словам, Москва далеко оторвалась вперед от Петербурга по уровню развития. В столице политика направлена на быструю и четкую реализацию инфраструктурных проектов, чего нельзя сказать про Петербург, передает Федеральное агентство новостей.
«По-моему, наши жители хотели бы, чтобы благоустройство города и инфраструктура, особенно транспортная, развивались такими же темпами, как в Москве. Для этого есть все возможности. Очень странная позиция нашего правительства, она вызывает полное недоумение», — сказал Корупятник, критикуя руководство Петербурга.
Ранее сообщалось, что петербургская администрация во главе с губернатором Александром Бегловым провалила транспортную реформу в городе.