«Я давно говорил, что надо в целом менять структуру оплаты труда,

чтобы привлекать свои, отечественные кадры, тогда дефицита не будет. Ведь

нехватка рабочей силы сейчас вызвана тем, что на протяжении двух десятилетий

наша страна была развращена дешевыми иностранными трудовыми ресурсами. Сейчас

этот поток немного иссяк. Причем даже не в силу экономических потрясений:

сначала пандемия перекрыла кислород, потом какие-то другие причины возникли.

Надо признать, что мы толком и не занимались ранее собственными трудовыми

ресурсами», — сказал Геннадий Корупятник Федеральному агентству новостей.