Глава «Мегалайна» Корупятник призвал строительные компании пересмотреть кадровую политику

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Российским
строительным компаниям следует пересмотреть кадровую политику и привлечь к
работе граждан РФ. Так считает генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.
Он
считает неверной тенденцию к привлечению на стройки представителей ближнего
зарубежья. По словам Корупятника, «Мегалайн»
уже взял курс на пересмотр норм оплаты труда.
«Я давно говорил, что надо в целом менять структуру оплаты труда,
чтобы привлекать свои, отечественные кадры, тогда дефицита не будет. Ведь
нехватка рабочей силы сейчас вызвана тем, что на протяжении двух десятилетий
наша страна была развращена дешевыми иностранными трудовыми ресурсами. Сейчас
этот поток немного иссяк. Причем даже не в силу экономических потрясений:
сначала пандемия перекрыла кислород, потом какие-то другие причины возникли.
Надо признать, что мы толком и не занимались ранее собственными трудовыми
ресурсами», — сказал Геннадий Корупятник Федеральному агентству новостей.
По его словам, при реализации проекта «Горская»
будет сделан упор на собственные трудовые ресурсы. «Мегалайн» сможет самостоятельно
выполнить около 70% работ.