Глава Медиагруппы «Патриот» высоко оценил уровень организации форума Русского Народного Собора

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посетил форум Всемирного Русского Народного Собора, прошедший в Санкт-Петербурге 9 июня. Он высоко оценил уровень организации мероприятия.
Второй Санкт-Петербургский форум Всемирного Русского Народного Собора прошел во Владимирском дворце. Отмечается, что участникам мероприятия провели эксклюзивные экскурсии по помещениям дворца. В рамках форума также прошла презентация третьего тома книги заместителя главы Русского Народного Собора Константина Малофеева «Империя», посвященная событиям XX века. Трехтомное произведение было хорошо воспринято представителям научных кругов.
«Я хочу отметить высокий уровень организации форума. Обсуждаемые темы — насущные. Вопросы, которые поднимались, затрагивают всех, кто считает себя патриотом нашей Родины», — приводятся слова Столярчука на официальном сайте Медиагруппы «Патриот».
Участники форума обсудили вопросы патриотизма и пути решения демографического кризиса. Кроме того, особое внимание было уделено проблеме сохранения исконно русских слов и традиций.