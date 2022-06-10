Глава Медиагруппы «Патриот» высоко оценил уровень организации форума Русского Народного Собора

Второй Санкт-Петербургский форум Всемирного Русского Народного Собора прошел во Владимирском дворце. Отмечается, что участникам мероприятия провели эксклюзивные экскурсии по помещениям дворца. В рамках форума также прошла презентация третьего тома книги заместителя главы Русского Народного Собора Константина Малофеева «Империя», посвященная событиям XX века. Трехтомное произведение было хорошо воспринято представителям научных кругов.