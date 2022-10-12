Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук рассказал о старте сотрудничества с порталом 1rnd.ru

Ростовский портал 1rnd.ru стал новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот». Об этом сообщил ее глава Николай Столярчук.
Медиапортал 1rnd.ru является одним из самых популярных и посещаемых СМИ не только Ростова-на Дону, но и всей Ростовской области. Его аудитория составляет порядка полумиллиона человек в год, сообщает Медиагруппа «Патриот».
«Для нашей медиагруппы появилась возможность освещать больше новостей из Ростовской области, ключевого региона юга России. Уверен, что новости от портала 1rnd.ru заинтересуют наших читателей», — заявил Николай Столярчук.
Сотрудничество с ростовским СМИ поможет медиахолдингу обрести нового регионального партнера, который расширит сеть для обмена полезными и актуальными новостями. Портал 1rnd.ru замен получит новую крупную аудиторию и еще большее количество свежей информации.