Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поздравил жителей страны с Днем России. Праздник ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.
Столярчук поздравил россиян около Дома Правительства РФ, рядом с которым находится посольство США. Площадь напротив американского диппредставительства будет названа в честь ДНР. У Дома Правительства также стоит памятник великому российскому государственнику Петру Столыпину.
«С праздником! Желаю вам счастья, здоровья и успехов, только вместе мы победим!» — приводит слова Столярчука пресс-служба Медиагруппы «Патриот».
Вместе с тем он провел параллели между достижениями Столыпина в начале XX столетия и президента России Владимира Путина в наши дни. Оба политика «в атмосфере всеобщей критики запада и проплаченной оппозиции» смогли вести Россию вперед и продвигать реформы, подчеркнул Столярчук.