Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук пожелал гражданам счастья, здоровья и успехов в День России

Вместе с тем он провел параллели между достижениями Столыпина в начале XX столетия и президента России Владимира Путина в наши дни. Оба политика «в атмосфере всеобщей критики запада и проплаченной оппозиции» смогли вести Россию вперед и продвигать реформы, подчеркнул Столярчук.