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Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук получил благодарственное письмо от Общественной палаты

Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук получил благодарственное письмо от Общественной палаты
Федеральное агентство новостей

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук отреагировал на благодарственное письмо от заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Валерьевича Гриба. Он в ответ отметил важность работы медиахолдинга.

Общественная палата Российской Федерации отметила заслуги Николая Столярчука в работе общественного совета при Роскомнадзоре. В свою очередь, глава «Патриота» поблагодарил государственные орган за проявленное внимание к деятельности медиагруппы. Журналист отметил, что издания «Патриота» каждый день противостоят коллективному западу в попытках деморализовать и разобщить российское общество.

«В настоящее время коллективный запад и наши противники пытаются через социальные сети деморализовать и разобщить наше общество и армию, но мы им этого не позволим. Около двухсот медиапартнеров по всей стране каждый день помогают нам в этой нелегкой борьбе», — приводит слова Столярчука сайт Медиагруппы «Патриот».

 Кроме того, журналист обратил внимание, что издания медиагруппы первыми попали под хакерские атаки запада. Однако сейчас их работа полностью восстановлена.

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