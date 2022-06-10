Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук получил благодарственное письмо от Общественной палаты

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук отреагировал на благодарственное письмо от заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Валерьевича Гриба. Он в ответ отметил важность работы медиахолдинга.
Общественная палата Российской Федерации отметила заслуги Николая Столярчука в работе общественного совета при Роскомнадзоре. В свою очередь, глава «Патриота» поблагодарил государственные орган за проявленное внимание к деятельности медиагруппы. Журналист отметил, что издания «Патриота» каждый день противостоят коллективному западу в попытках деморализовать и разобщить российское общество.
«В настоящее время коллективный запад и наши противники пытаются через социальные сети деморализовать и разобщить наше общество и армию, но мы им этого не позволим. Около двухсот медиапартнеров по всей стране каждый день помогают нам в этой нелегкой борьбе», — приводит слова Столярчука сайт Медиагруппы «Патриот».
Кроме того, журналист обратил внимание, что издания медиагруппы первыми попали под хакерские атаки запада. Однако сейчас их работа полностью восстановлена.