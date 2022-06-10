Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук получил благодарственное письмо от Общественной палаты

«В настоящее время коллективный запад и наши противники пытаются через социальные сети деморализовать и разобщить наше общество и армию, но мы им этого не позволим. Около двухсот медиапартнеров по всей стране каждый день помогают нам в этой нелегкой борьбе», — приводит слова Столярчука сайт Медиагруппы «Патриот».