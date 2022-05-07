Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук побывал на братских могилах под Новгородом

Почти вся Новгородская область усеяна братскими могилами, в которых похоронены солдаты Красной армии. Регион играл большую роль в обороне Ленинграда в 1941-1942 годах — именно подвиг его солдат спас блокадников от голодной смерти, напомнил глава Медиагруппы «Патриот», силами которой и было организовано мероприятие.