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    Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук побывал на братских могилах под Новгородом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук побывал на братских могилах под Новгородом

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    pixabay.com/goranh

    Автопробег в память о героях Великой Отечественной войны прошел в Новгородской области. В ходе него глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук посетил места сражений и братские могилы в регионе. 

    Почти вся Новгородская область усеяна братскими могилами, в которых похоронены солдаты Красной армии. Регион играл большую роль в обороне Ленинграда в 1941-1942 годах — именно подвиг его солдат спас блокадников от голодной смерти, напомнил глава Медиагруппы «Патриот», силами которой и было организовано мероприятие. 

    Николай Столярчук
    Николай Столярчук

    «Многие дивизии Красной армии именно на Новгородской земле получили звания Гвардейских благодаря подвигам бойцов, которые в сорокоградусные морозы под огнем фашисткой авиации шли в наступление и прорывали оборону врага», — пояснил Столярчук. 

    Николай Столярчук
    Николай Столярчук

    Подвиги героев должны навсегда остаться в памяти поколений. По словам Столярчука, 9 Мая является важным днем, в который важно чествовать предков, защитивших страну от порабощения.

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