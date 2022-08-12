Глава Медиагруппы «Патриот» сообщил о начале партнерства с интернет-порталом PROkhab.ru

«Здорово, что с нами сотрудничает все больше СМИ из различных регионов России. Необъятность нашей Родины поражает. Теперь у СМИ медиагруппы будет больше эксклюзивного контента из Хабаровского края. Я убежден, что нашим читателям будет интересно узнать больше о жизни на Дальнем Востоке», — отметил глава «Патриота».