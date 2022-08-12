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Глава Медиагруппы «Патриот» сообщил о начале партнерства с интернет-порталом PROkhab.ru

Глава Медиагруппы «Патриот» сообщил о начале партнерства с интернет-порталом PROkhab.ru
prt scr mediapatriot.ru

Региональный интернет-портал PROkhab.ru стал партнером Медиагруппы «Патриот». Об этом сообщил ее руководитель Николай Столярчук.

PROkhab.ru является прогрессивным, современным порталом, который оперативно реагирует на события в Хабаровском крае. Издание предоставляет читателям актуальные и свежие новости не только края, но и всей страны на протяжении нескольких лет.

«Здорово, что с нами сотрудничает все больше СМИ из различных регионов России. Необъятность нашей Родины поражает. Теперь у СМИ медиагруппы будет больше эксклюзивного контента из Хабаровского края. Я убежден, что нашим читателям будет интересно узнать больше о жизни на Дальнем Востоке», — отметил глава «Патриота».

Медиагруппа «Патриот» и интернет-портал PROkhab.ru начинают сотрудничать с 10 августа. В рамках партнерства планируется обмен эксклюзивным и актуальным контентом.

prokhab.ru патриот столярчук
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