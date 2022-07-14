Сетевое издание NewsFrol является независимым СМИ, в котором публикуются различные новости как о России, так и о мире. Его главной целью является донести до читателей достоверную информацию в понятном ключе. Как отметил главный редактор Фрол Тарновский, во время информационной войны с Западом особенно важно распространять правдивые сведения пользователям всего мира.