Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о партнерстве с изданием NewsFrol

«Патриот» и сетевое издание NewsFrol договорились об официальном партнерстве. Информацию об этом сообщил глава Медиагруппы Николай Столярчук.
Сетевое издание NewsFrol является независимым СМИ, в котором публикуются различные новости как о России, так и о мире. Его главной целью является донести до читателей достоверную информацию в понятном ключе. Как отметил главный редактор Фрол Тарновский, во время информационной войны с Западом особенно важно распространять правдивые сведения пользователям всего мира.
«Сейчас особенно остро чувствуется разнообразие лживых новостей — они повсюду. Нас каждый день пытаются запутать, пытаются заставить нас сомневаться в правде. Именно по этой причине так важно находить источники истинных новостей и держаться за них до конца», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
Столярчук подчеркнул, что рад заключению союза с изданием NewsFrol. В рамках сотрудничества планируется обмен актуальным, а также эксклюзивным контентом.