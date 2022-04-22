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    Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с порталом «АТВ Медиа»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с порталом «АТВ Медиа»

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    Федеральное агентство новостей

    Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с порталом «АТВ
    Медиа». Об этом объявил глава медиахолдинга Николай Столярчук.

    Новый партнер «Патриота» рассказывает о Ставропольском крае
    с разных точек зрения. «АТВ Медиа» публикует информационные и развлекательные
    видеопрограммы, а также спецматериалы и другую информацию в текстовом формате.
    Кроме того, у аудитории сайта есть возможность прослушать новости в
    радиоформате.

    «Сотрудничество с медиагруппой “Патриот” откроет новые
    горизонты. Оно позволит делиться актуальной и полезной информацией с любовью о
    городе и крае с большим количеством людей», — подчеркнула шеф-редактор «АТВ
    Медиа» Вероника Кизима.

    Глава Медиагруппы
    «Патриот»     отметил, что рад объявить о начале сотрудничества с таким
    профессиональным СМИ, как ставропольский портал. Столярчук назвал нового
    партнера холдинга одним из лидеров медиапространства как самого Ставрополя, так
    и всего края.

    «Приятно работать с земляками, надеюсь, через нашу
    медиагруппу мы сможем рассказать больше о жизни Ставрополья для остальных
    россиян», — добавил глава «Патриота».

    В рамках сотрудничества партнеры будут обмениваться
    эксклюзивным контентом. Кроме того, запланировано оказание информационной
    поддержки значимым российским мероприятиям.

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