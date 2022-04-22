Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с порталом «АТВ Медиа»

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Медиагруппа «Патриот» начинает сотрудничество с порталом «АТВ
Медиа». Об этом объявил глава медиахолдинга Николай Столярчук.
Новый партнер «Патриота» рассказывает о Ставропольском крае
с разных точек зрения. «АТВ Медиа» публикует информационные и развлекательные
видеопрограммы, а также спецматериалы и другую информацию в текстовом формате.
Кроме того, у аудитории сайта есть возможность прослушать новости в
радиоформате.
«Сотрудничество с медиагруппой “Патриот” откроет новые
горизонты. Оно позволит делиться актуальной и полезной информацией с любовью о
городе и крае с большим количеством людей», — подчеркнула шеф-редактор «АТВ
Медиа» Вероника Кизима.
Глава Медиагруппы
«Патриот» отметил, что рад объявить о начале сотрудничества с таким
профессиональным СМИ, как ставропольский портал. Столярчук назвал нового
партнера холдинга одним из лидеров медиапространства как самого Ставрополя, так
и всего края.
«Приятно работать с земляками, надеюсь, через нашу
медиагруппу мы сможем рассказать больше о жизни Ставрополья для остальных
россиян», — добавил глава «Патриота».
В рамках сотрудничества партнеры будут обмениваться
эксклюзивным контентом. Кроме того, запланировано оказание информационной
поддержки значимым российским мероприятиям.