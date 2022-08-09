Глава Медиагруппы «Патриот» объявил о начале сотрудничества с изданием «Вестник России»

Медиагруппа «Патриот» и интернет-издание «Вестник России» объявили о начале информационного сотрудничества.
В рамках партнерских отношений запланирован взаимный обмен эксклюзивными материалами. «Вестник России» представляет собой независимую газету, разделы которой посвящены значимым событиям Санкт-Петербурга, Ленинградской области, России и мира.
«Я рад, что к нам в этой борьбе за правду присоединился “Вестник России”. Уверен, что совместные усилия принесут хорошие результаты», — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
Главный редактор «Вестника России» Дмитрий Куршаков от лица коллектива также выразил радость по поводу сотрудничества с Медиагруппой «Патриот». По его словам, издания медиахолдинга создают благоприятное информационное поле, которое способствует развитию России.