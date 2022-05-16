Глава Львовской области Козицкий заявил о разрушении военного объекта в результате удара ВС РФ

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Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по территории Львовской области, в результате чего был разрушен один объект военной инфраструктуры.
Такие данные передают СМИ, ссылаясь на сообщение главы областной администрации Максима Козицкого. Согласно имеющейся информации, по территории области были выпущены четыре ракеты. Разрушенный объект расположен в Яворовском районе вблизи границы с Польшей.
Стоит отметить, что в Министерстве обороны России в текущий момент эти данные не комментировали.
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