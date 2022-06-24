Глава Луганской ОВА Гайдай: ВСУ приняли решение покинуть Северодонецк

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение уйти из Северодонецка. Об этом написал глава украинской Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
Ранее боевики «Айдара» (против членов нацбата в РФ возбуждены уголовные дела) на заводе «Азот» в Северодонецке заявили о готовности сдаться.
«ВСУ оставят Северодонецк, соответствующее решение уже принято военным командованием», — заявил Гайдай.
Аналогичное заявление глава Луганской ОВА делал месяц назад. Тогда он не исключил отхода для того, чтобы не попасть в окружение.