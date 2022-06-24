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Глава Луганской ОВА Гайдай: ВСУ приняли решение покинуть Северодонецк

Глава Луганской ОВА Гайдай: ВСУ приняли решение покинуть Северодонецк
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение уйти из Северодонецка. Об этом написал глава украинской Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Ранее боевики «Айдара» (против членов нацбата в РФ возбуждены уголовные дела) на заводе «Азот» в Северодонецке заявили о готовности сдаться. 

«ВСУ оставят Северодонецк, соответствующее решение уже принято военным командованием», — заявил Гайдай.

Аналогичное заявление глава Луганской ОВА делал месяц назад. Тогда он не исключил отхода для того, чтобы не попасть в окружение.

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