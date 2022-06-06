Глава Луганской области Гайдай признал ухудшение положения ВСУ в Северодонецке

Федеральное агентство новостейГлава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 6 июня заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в районе Северодонецка. В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что украинской армии удалось «провести контрнаступление», однако сейчас положение ВСУ в Северодонецке ухудшилось. Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, что под контроль союзных сил взяты все населенные пункты в ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. За эти города сейчас ведутся ожесточенные бои. Народная милиция ЛНР и ВС РФ постепенно выбивают ВСУ из региона.

Федеральное агентство новостей

Глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 6 июня заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в районе Северодонецка.

В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что украинской армии удалось «провести контрнаступление», однако сейчас положение ВСУ в Северодонецке ухудшилось.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, что под контроль союзных сил взяты все населенные пункты в ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска. За эти города сейчас ведутся ожесточенные бои. Народная милиция ЛНР и ВС РФ постепенно выбивают ВСУ из региона.