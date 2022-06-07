Глава Луганской области Гайдай назвал критическим положение ВСУ в районе Северодонецка

Положение украинской армии в районе Северодонецка значительно ухудшилось, заявил глава подконтрольной Киеву Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По словам чиновника, Вооруженным силам Украины удалось провести контрнаступление и на некоторое время занять часть города. Однако затем ситуация для ВСУ стала критической.
При этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщал, что союзные силы НМ ЛНР и ВС РФ взяли под контроль почти всю территорию региона, кроме Северодонецка и Лисичанска.
Кроме этого, по словам замначальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в течение нескольких дней украинская армия будет взята в «котел» в районе этих городов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что одной из главных целей спецоперации на Украине стала защита и освобождение Донбасса от украинских националистов, пишет Infox.