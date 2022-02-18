Глава ЛНР Пасечник заявил о готовности республик Донбасса в любой момент дать отпор Киеву

Республики Донбасса в любой момент готовы дать достойный отпор Киеву, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В официальном обращении к годовщине Чернухино-Дебальцевской операции глава ЛНР напомнил, что зимой 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где подразделения ВСУ оказались в окружении ополченцев.

«Несмотря на численное превосходство техники и живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали родную землю. Правда всегда была на нашей стороне», — заявил Пасечник.

Он отметил, что украинские власти не извлекли уроков из прошлого. ВСУ продолжают нарушать Минские соглашения и наносить удары по территориям ЛДНР. Пасечник подчеркнул, что Луганск и Донецк готовы дать отпор Киеву.

«Донбасс в это время крепнет и развивается, наращивает обороноспособность. Армии Луганской и Донецкой народных республик готовы в любой момент дать достойный отпор врагу», — сказал глава ЛНР.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило диверсионные группы к линии соприкосновения. Сообщалось также, что Киев выбрал Светлодарскую дугу направлением главного удара группировки «Север».

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