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Силы Народной милиции ЛНР активно восстанавливают
разрушенные в ходе отступления украинской армией мосты, заявил глава республики
Леонид Пасечник
Он также отметил, что ополчение уже успело восстановить
часть стратегически важных сооружений, включая путепроводы, которые связывают Луганск
с севером региона.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью
информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО
украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя, несмотря на информационный шум.