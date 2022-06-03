Глава ЛНР Пасечник сообщил об угрозе обстрелов ВСУ с применением американских РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины могут использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для обстрелов Донбасса, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Он напомнил, что Вашингтон восемь лет поддерживал Киев, пока ВСУ убивали жителей ЛНР и ДНР, а также разрушали инфраструктуру региона.
«Новые, мощные американские РСЗО Киев точно так же может использовать для массированных, разрушительных обстрелов наших территорий. При чем это, можно сказать, уже в открытую заявили в Пентагоне», — сказал Пасечник в комментарии ТАСС.
Ранее в Белом доме подтвердили готовность США передать Украине системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.