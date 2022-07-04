Глава ЛНР Пасечник провозгласил 3 июля Днем Великой Победы

«Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днем Великой Победы! Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда!» — резюмировал политик.