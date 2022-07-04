Глава ЛНР Пасечник провозгласил 3 июля Днем Великой Победы

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратился к жителям ЛНР с поздравлениями в честь дня освобождения от украинских сил, написав сообщение в своем Telegram-канале.
«Сегодня, третьего июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке Вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах», — отметил Пасечник.
Глава республики напомнил, что украинские вооруженные формирования, в том числе националисты, применяли подлую тактику живого щита, используя мирное население для собственного прикрытия. Именно поэтому освобождение было невозможно завершить быстрее — союзным войскам приходилось действовать с хирургической точностью, шаг за шагом выдавливая украинские силы из ЛНР.
После взятия крупнейших городов республики — Рубежного, Северодонецка, а затем и Лисичанска, процесс освобождения завершился. День, когда это произошло, считает Пасечник, войдет в историю наравне с 9 Мая.
«Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днем Великой Победы! Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными. И Победа снова за нами, так будет всегда!» — резюмировал политик.
Отметим, что о полном освобождении Луганской Народной Республики заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Содержание его доклада верховному главнокомандующему Владимиру Путину появилось на сайте военного ведомства.
«Сегодня, 3 июля 2022 года, министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — сказано в сообщении.
Стоит добавить, что Лисичанск был последним городом ЛНР, где националистические украинские батальоны пытались оказывать сопротивление союзным войскам. Общая площадь территорий, освобожденных за минувшие сутки, составила 182 квадратных километра.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.