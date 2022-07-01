Глава Курской области сообщил о повреждении домов в поселке Теткино в результате обстрела ВСУ

По словам губернатора, пострадавших среди мирного населения нет. Окончательная степень ущерба в поселке выясняется.

«В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — уточнил Старовойт.

Чиновник отметил, что в результате падения осколков от украинских снарядов повреждения получили несколько жилых домов.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по жилым домам российского поселка Теткино, расположенного в приграничной зоне. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.