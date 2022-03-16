Глава Крыма пообещал 10 миллионов рублей за поимку украинского журналиста Шарафмала

«Награду в размере 10

миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители

Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных

того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей», — отметил

Аксенов.