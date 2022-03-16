Глава Крыма пообещал 10 миллионов рублей за поимку украинского журналиста Шарафмала

instagram.com/@aksenov.sv Новости
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instagram.com/@aksenov.sv

Награду за поимку украинского журналиста Фахрудина Шарафмала,
призывающего к убийству русских детей, пообещал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ведущий Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал
нацистского преступника Адольфа Эйхмана, в которой говорилось об уничтожении детей, и призвал к
геноциду русских. Аксенов пообещал за поимку представителя СМИ 10 млн рублей,
говорится в Telegram-канале главы республики.

«Награду в размере 10
миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители
Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных
того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей», — отметил
Аксенов.

Сейчас на Украине проходит российская спецоперация,
направленная на защиту мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик
от агрессии стороны Киева. Целью вынужденной меры является привлечение к
ответственности марионеточного режима за его преступления, заявила официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова.


 
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