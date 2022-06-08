Глава Крыма Аксенов посоветовал не возвращаться уехавшим на фоне спецоперации россиянам

Граждане, которые покинули территорию России после начала боевых действий на Украине, пускай не возвращаются. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Политик считает предательством такое поведение некоторых граждан. По его словам, им не следует возвращаться на родину.
«Это все равно, что во время Великой Отечественной кто-то бы развлекал гитлеровские войска и так далее», – сказал Аксенов.
Напомним, что на Украине продолжается спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации. Главной целью являются военные объекты, мирному населению ничего не угрожает.
Ранее Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы России будут вынуждены уничтожить центры принятия решений на Украине. По его словам, это произойдет в случае агрессии против Крыма.