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Глава Красноярского края увидел политический окрас в задержании его сына по запросу США

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piqsels.com

США ранее обвинили пять граждан России в уклонении от санкций и отмывании денег. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артема Усса, Александр.

Его уже задержали в Италии по запросу Соединенных Штатов. В настоящий момент проходят экстрадиционные процедуры. По мнению губернатора, политический окрас предъявленных обвинений очевиден.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал Усс в своем Telegram-канале.

Среди обвиняемых также числятся Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Тюляков и Юрий Орехов. Последнего ранее задержали в Германии.

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RusNewsToday24
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