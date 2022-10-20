Глава Красноярского края увидел политический окрас в задержании его сына по запросу США

США ранее обвинили пять граждан России в уклонении от санкций и отмывании денег. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артема Усса, Александр.
Его уже задержали в Италии по запросу Соединенных Штатов. В настоящий момент проходят экстрадиционные процедуры. По мнению губернатора, политический окрас предъявленных обвинений очевиден.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал Усс в своем Telegram-канале.
Среди обвиняемых также числятся Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Тюляков и Юрий Орехов. Последнего ранее задержали в Германии.