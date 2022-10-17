Глава Краснодарского края выехал на место падения самолета в Ейске

Ранее стало известно о крушении Су-34 в жилом районе городе Ейск. Пожару присвоен четвертый ранг.

«Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — пишет чиновник.

Он подчеркнул, что на месте происшествия работают пожарные и спасательные службы. По предварительным данным, повреждено 15 квартир.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выехал на место крушения самолета Су-34. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.