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Глава комитета Госдумы по обороне рассказал о важных поправках в законы

 Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутаты Госдумы установили особенности прохождения военной службы военнослужащими, признанными не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, в связи с участием в боевых действиях.

Как пишет ИА «Ветеранские вести», сегодня такие солдаты подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Теперь данная категория военных при желании имеет право продолжить службу на отдельных воинских должностях. При этом они смогут в любой момент уволиться из армии по состоянию здоровья.

Также указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, которые признаны не годными к воинской службе вследствие военной травмы, если останутся служить в армии. Однако, получить такую выплату можно только один раз.

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