Глава комитета Госдумы по обороне рассказал о важных поправках в законы

Депутаты Госдумы установили особенности прохождения военной службы военнослужащими, признанными не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья, в связи с участием в боевых действиях.
Как пишет ИА «Ветеранские вести», сегодня такие солдаты подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Теперь данная категория военных при желании имеет право продолжить службу на отдельных воинских должностях. При этом они смогут в любой момент уволиться из армии по состоянию здоровья.
Также указанные военнослужащие будут получать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, которые признаны не годными к воинской службе вследствие военной травмы, если останутся служить в армии. Однако, получить такую выплату можно только один раз.