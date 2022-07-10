Глава Коми Уйба исполнил песню «Прекрасное далеко» для луганских школьников

Губернатор Коми Владимир Уйба выступил перед школьниками из Луганской Народной Республики с песней «Прекрасное далеко».
Праздничное мероприятие для луганских старшеклассников состоялось в Сыктывкаре. Чиновник, одетый в куртку и кепку с символом Z, спел для ребят песню «Прекрасное далеко». Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.
«Грамотная, образованная молодежь – это огромный потенциал любой страны. Поэтому хорошо учиться – это ваш фронт», — заявил Уйба со сцены.
Мероприятие с участием губернатора Коми проводилось для учеников старших классов, которые прибыли из Луганска на профильную смену СГУ им. Питирима Сорокина. Организаторы подготовили для школьников интерактивную программу и угощения.