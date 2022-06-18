Глава киевской делегации Арахамия: Украина может возобновить переговоры с РФ в конце августа

Киев может возобновить переговорный процесс с Москвой на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик в конце августа.
Соответствующее заявление сделал руководитель украинской делегации Давид Арахамия. Своим мнением он поделился в ходе беседы с представителями СМИ.
«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — подчеркнул глава делегации.
Ранее сообщалось, что причины незаинтересованности Киева в переговорах с Россией можно найти в Вашингтоне. К такому выводу пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко.