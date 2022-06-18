Новости01

Глава киевской делегации Арахамия: Украина может возобновить переговоры с РФ в конце августа

Глава киевской делегации Арахамия: Украина может возобновить переговоры с РФ в конце августа
Alexander Farnsworth/picture alliance/Globallookpress

Киев может возобновить переговорный процесс с Москвой на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик в конце августа.

Соответствующее заявление сделал руководитель украинской делегации Давид Арахамия. Своим мнением он поделился в ходе беседы с представителями СМИ.

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — подчеркнул глава делегации.

Ранее сообщалось, что причины незаинтересованности Киева в переговорах с Россией можно найти в Вашингтоне. К такому выводу пришел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

арахамия Киев переговоры россии и украины
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.