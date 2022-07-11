Новости0

Глава Калининградской области Алиханов предложил запретить движение грузов из Прибалтики

Глава Калининградской области Алиханов предложил запретить движение грузов из Прибалтики
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Движение товаров между Россией и Прибалтикой, за исключением транзита, необходимо полностью остановить. С соответствующим предложением выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградские власти подготовили ответ на ограничение транзита российских грузов Литвой. Остановка движения поездов через Прибалтику позволит загрузить морские суда и дать работу калининградским портам, которые пострадали от санкций Запада.

Алиханов добавил, что необходимо повысить морские тарифы. Они должны соотноситься с железнодорожными.

грузы калининград Прибалтика
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.