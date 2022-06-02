Глава JP Morgan Даймон предрек экономический «ураган» в США

«Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом “Сэнди”… или “Эндрю”, или чем-то подобным», — заявил Даймон.