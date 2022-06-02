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Глава JP Morgan Даймон предрек экономический «ураган» в США

Глава JP Morgan Даймон предрек экономический «ураган» в США
pixabay.com

Соединенные Штаты ожидает экономический «ураган». Об этом заявил глава финансовой компании JP Morgan Джейми Даймон.

По его словам, если месяц назад «тучи сгущались», то на сегодняшний день они формируются в «ураган». Даймон считает, что финансовые регуляторы США не справятся с рецессией. 

«Сейчас вроде как солнечно, все в порядке. Все думают, что Федрезерв может со всем справиться. Но ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом “Сэнди”… или “Эндрю”, или чем-то подобным», — заявил Даймон.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение в возможности снижения стоимости топлива и продуктов в стране. По его словам, в ближайшем будущем ситуация с ценами останется без изменений.

jp morgan даймон США экономический ураган
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RusNewsToday24
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