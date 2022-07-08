Глава Huawei унизил Samsung, заявив, что Apple и Huawei доминировали бы на рынке, если бы не санкции

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Генеральный директор Huawei Ричард Ю поделился своим мнением о гипотетическом состоянии рынка мобильной связи в 2022 году, если бы США не ввели санкции против Huawei.

По словам Ричарда Ю, «если бы не вмешательство США и подавление Huawei, крупнейшими мировыми производителями мобильных телефонов могли бы быть Huawei и Apple». Он также сделал выпад в адрес Samsung, объединив её со всеми другими конкурентами: «Остальные компании — это мелкие производители, включая южнокорейскую компанию Samsung, смартфоны которой могут продаваться в основном в США и Южной Корее».

Относить Samsung к мелким производителям по меньшей пере странно, поскольку Huawei потратила годы на то, чтобы догнать южнокорейскую компанию. Как только она действительно обогнала Samsung, Huawei резко сдала позиции после введения американских санкций.





Весной 2020 году благодаря отличным продажам в материковом Китае Huawei превзошла Samsung на 2% рынка и заняла 19% мирового рынка смартфонов. В то время доля Samsung составила 17% из-за слабых продаж Galaxy S20.

Однако, все знают, что история не терпит сослагательного наклонения, поэтому никаких «если бы» быть не может.