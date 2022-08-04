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Глава Хабаровского края Дегтярев признал, что Жириновский предложил бы сбить самолет Пелоси

Глава Хабаровского края Дегтярев признал, что Жириновский предложил бы сбить самолет Пелоси
globallookpress/Jabin Botsford – Pool via CNP

Политик Владимир Жириновский выступил бы за более жесткое решение по визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона признал, что Жириновский предложил бы сбить самолет Пелоси. Он сделал такое заявление в беседе с журналистами.

Пелоси покинула Тайвань третьего августа. Власти Китая после ее визита начали военные учения вокруг провинции. Глава МИД КНР Ван И убежден, что США спланировали эту провокацию. Дипломат назвал действия американского руководства фарсом.

Дегтярев Жириновский Пелоси
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RusNewsToday24
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