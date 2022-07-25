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Глава ГУР Украины признался, что у Киева осталось очень мало комплексов «Точка-У»

Глава ГУР Украины признался, что у Киева осталось очень мало комплексов «Точка-У»
Федеральное агентство новостей

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ осталось мало ракетных комплексов «Точка-У», вместо них будут использоваться американские РСЗО HIMARS.

«Их (ракетных комплексов «Точка-У» — Прим. ред.) осталось очень мало. Мы будем сражаться с помощью HIMARS. Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их», — рассказал Буданов в интервью изданию The Washington Post.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает очередную серию поставок РСЗО от США и других стран. По его словам, на Украину поставят до 30 систем HIMARS и орудия семейства MLRS.

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