Глава ГУР Украины признался, что у Киева осталось очень мало комплексов «Точка-У»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ осталось мало ракетных комплексов «Точка-У», вместо них будут использоваться американские РСЗО HIMARS.
«Их (ракетных комплексов «Точка-У» — Прим. ред.) осталось очень мало. Мы будем сражаться с помощью HIMARS. Если получим снаряды большей дальности, будем применять и их», — рассказал Буданов в интервью изданию The Washington Post.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает очередную серию поставок РСЗО от США и других стран. По его словам, на Украину поставят до 30 систем HIMARS и орудия семейства MLRS.