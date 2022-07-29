Глава Госдепа США заявил, что провел переговоры с Лавровым

Глава внешнеполитического ведомства РФ уточнил, что намеревался обсудить обязательства Вашингтона по продуктовой сделке. Также Лавров собирался выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными.

По словам госсекретаря, разговор был открытым и прямолинейным. О подготовке сеанса связи ранее заявил глава МИД России на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о проведении переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты связались по телефону в пятницу.