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Глава Госдепа США заявил, что провел переговоры с Лавровым

Глава Госдепа США заявил, что провел переговоры с Лавровым
Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил о проведении переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты связались по телефону в пятницу.

По словам госсекретаря, разговор был открытым и прямолинейным. О подготовке сеанса связи ранее заявил глава МИД России на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ШОС.

Глава внешнеполитического ведомства РФ уточнил, что намеревался обсудить обязательства Вашингтона по продуктовой сделке. Также Лавров собирался выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными. 

Блинкен Лавров переговоры
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