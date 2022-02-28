Глава Горловки сообщил о ранении женщины после обстрела со стороны ВСУ

Жительница Горловки получила осколочные ранения в результате обстрела населенного пункта украинскими силовиками. Соответствующее заявление сделал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее местная администрация сообщила, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) городского учебного заведения погибли двое учителей. Приходько заявлял, что Киев возобновил стрельбу по городу 25 февраля в 05:30 утра, в результате чего снаряд попал в школу № 50 на улице Соколовского, 15 и убил двух преподавателей.

«По адресу ул. Богуна, 45/86 легкие осколочные ранения получила мирная жительница», — проинформировал градоначальник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля дал старт специальной военной операции по защите граждан Донбасса, а также «демилитаризации и денацификации Украины». Подобная мера была вынужденной, говорил глава государства.

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