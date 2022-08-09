Глава генштаба Канады проигнорировал вопрос о присутствии канадских военных на Украине

Начальник генштаба Канады Уэйн Эйр решил проигнорировать вопрос журналистов, присутствуют ли военнослужащие страны на Украине.
Недавно Оттава сообщила о том, что бойцы сил спецопераций ВС Канады занимаются подготовкой солдат ВСУ на украинской территории. Кроме этого, стало известно, что канадские специалисты задействованы в проведении разведывательных миссий и транспортировке вооружения для Киева.
«Мы никогда не будем говорить о негласных или деликатных специальных операциях — подтверждать или отрицать их», — констатировал Эйр.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Евросоюз совершил ошибку, когда ввел против России санкции, передает Infox.